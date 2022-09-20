سانا: دوي الانفجار الذي سمع قبل قليل في مدينة درعا ناجم عن قيام وحدات الهندسة في الجيش السوري بتفجير ذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية جنوب شرق المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 13:50

سانا: دوي الانفجار الذي سمع قبل قليل في مدينة درعا ناجم عن قيام وحدات الهندسة في الجيش السوري بتفجير ذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية جنوب شرق المدينة

منذ 16 mins 20 September، 2022
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