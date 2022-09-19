رفضاً لمنهاج الاحتلال الصهيوني.. الإضراب الشامل يعِم مدارس القدس المحتلة

عَمَ صباح اليوم الاثنين 19/9/2022، والإضراب الشامل في مدارس القدس المحتلة، تلبيةً للدعوة التي أطلقتها الفعاليات المقدسية رفضا لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج على المدارس في القدس.

وقالت مصادر محلية”إن هناك نسبة عالية من الالتزام في الإضراب الذي عم المدينة، بينما كثف الشبان مساء أمس وحتى فجر اليوم من توجيه وتوزيع الدعوات على الأهالي لتلبية النداء والاستجابة للإضراب.”

وتأتي هذه الدعوة تعبيرا عن رفض محاولات حكومة الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي على مدارس القدس وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان مشترك مع أولياء أمور القدس، مدارس القدس للالتزام بالإضراب، وضرورة ثبات إدارة المدارس على نفس موقف الأهالي، وعدم خرق الموقف الوطني.

بدوره أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري في حديث لإذاعة صوت الأقصى أن أولياء أمور الطلاب لهم الحق في اختيار المنهاج الذي يتناسب مع عقيدتهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا ما تقره القوانين الدولية والشرائع السماوية، معتبراً أن الإضراب طريقة من الطلاب وأولياء أمورهم للتعبير عن رفضهم للمنهاج الصهيوني، وللإعلان عن تمسكهم بالمنهاج الفلسطيني.

واكد الشيخ صبري أنه على المؤسسات والإعلام أن يدعما موقف أولياء الأمور والطلاب في القدس، لافتاً إلى أن الاحتلال يقوم بإجراءات مسبقة قبيل الاقتحامات المرتقبة للأقصى، فقد حوَّل مدينة القدس لثكنة عسكرية، ويسعى لسحب الصلاحيات من حراس الأقصى حتى لا يقوموا بواجبهم.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي باسم اتحاد المعلمين الفلسطينيين في القدس أحمد الصفدي أن مدارس المدينة المقدسة ستشهد مزيدا من التصعيد طالما استمر الاحتلال بخطواته لتغيير المنهاج الفلسطيني وفرض المنهاج الاسرائيلي.

وقال الصفدي إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إقناع أولياء الأمور من خلال الإغراءات المالية وغيرها، مؤكداً رفضهم فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس العربية بالقدس، مثنياً على الاستجابة الواسعة من المقدسيين وأولياء الأمور للإضراب الشامل الذي دعت له القوى الوطنية ووزارة التربية والتعليم، وكل مؤسسات القدس التي تحالفت من أجل التصدي للهجمة الشرسة على التعليم وتحديداً مدرسة الابراهيمية التي عمرها أكبر من الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يختبر المقدسيين ولكن الرد كان واضحا وواعيا ومختصرا من قبل أولياء الأمور الذين تصدوا للهجمة، لافتا إلى أنه تم توزيع كتب المنهاج الفلسطيني تعبيرا عن رفض المنهاج الإسرائيلي المحرف و المشوه.

وذكر أن هناك إجراءات تعسفية يمارسها الاحتلال منها مداهمات للمدارس الفلسطينية واغلاقها والاعتداء على الطلبة والمعلمين واعتقال العديد من الشباب في مناطق العيساوية والطور لتصديهم للاحتلال، بالإضافة إلى أنه تم اعتقال مدير التربية اليوم الإثنين.

ولفت إلى أن الاحتلال ماضٍ في خطواته، ويشن هجمة شرسة على كل مناحي الحياة في مدينة القدس، منها قطاع التعليم. يشار الى أن إضرابا شاملا عم كافة مدارس القدس اليوم رفضًا لمحاولات الاحتلال فرض المناهج الإسرائيلي المزيف في المدارس الفلسطينية.

ويشار الى ان محاولة أسرلة المنهاج التعليمي في مدارس الشق الشرقي من مدينة القدس، ليست بالجديدة فقد جاءت مع احتلال ما تبقى من المدينة عام 1967، والذي قوبل في تلك السنوات برفض فلسطيني استمر لسنوات، أجبر سلطات الاحتلال على التراجع عن هذه الخطوة في العام الدراسي 1974-1975.

وطوال هذه الفترة كان المنهاج الأردني هو المطبق بجميع مدارس القدس حتى تأسيس السلطة الفلسطينية وتوقيع اتفاقية أوسلو والتي اتفق خلالها على استبداله بالمنهاج الفلسطيني حتى بالمدارس التابعة لبلدية الاحتلال مباشرة.













المصدر: اذاعة الاقصى + وكالة شهاب + فلسطين اليوم