“الهيمنة الاميركية” في زمن الأفول؟

هل يمكن اعتبار الاحداث الدولية الاخيرة المتسارعة بمثابة مؤشر على انتهاء عصر الهيمنة والاحادية الاميركية في العالم او دخولها سكة الافول؟ طرح موقع المنار استطلاع رأي بهذا الخصوص جاء في نتائجه:

عصر الهيمنة الاميركية في العالم:

على طريق الانتهاء (63%)

انتهى (25%)

مستمر (12%)

عدد المشاركين: 2290

اذاً ترى نسبة كبيرة من المستطلعين ان الهيمنة الاميركية على طريق الانتهاء وتقول نسبة لا بأس بها انها انتهت فعلا. نسبة ضئيلة تعتبر ان الهيمنة مستمرة. في السنوات الاخيرة ثبت ان اميركا لم تعد اللاعب الاساسي في العالم وتنامى دور قوى عظمى اخرى.. ومع مسار الاحداث الاخيرة من حرب اوكرانيا الى ازمة الطاقة في اميركا واوروبا الى فشل سياسة “العقوبات” على الدول الى تنامي الدورين الروسي والصيني في التوازن الدولي، اضافة الى الفشل العسكري في منطقة الشرق الاوسط والتراجعات الاميركية في اكثر من ملف في هذه المنطقة، يمكن للمراقب الاعتبار ان الهيمنة تتراجع بل سقطت والاوضاع الدولية اختلفت عما كانت في العقود الاخيرة بما سيؤثر على السياسات والقرارات والعلاقات الدولية في المدى المقبل.