إنطلاق المسيرة من دوار الجبلي باتجاه مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك بمشاركة حاشدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2022 - 09:02

إنطلاق المسيرة من دوار الجبلي باتجاه مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك بمشاركة حاشدة

منذ 13 mins 17 September، 2022
أخبار موقع المنار

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