تقرير مصور | الملايين في العالم يحيون ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)

شهدت مختلف دول العالم إحياءات لذكرى اربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بمسيرات حاشدة، جددت العهد لسيد الشهداء (ع)، بالمضي على طريق الإسلام المحمدي الأصيل.

وشهدت طهران ومختلف المحافظات احياءات حاشدة استحضرت معاني المناسبة العظيمة.

الى سوريا، حيث تخلل احياء الذكرى مسيرٌ ومجالس ُعزاء ٍفي منطقة السيدة زينب عليها السلام.

وفي باكستان، مسيرات حاشدة احياء لذكرى اربعين الامام الحسين تعم مختلف المدن.

وفي البرازيل، أحيا المسلمون اربعينية الامام الحسين (ع) ضمن مسيرة خاصة بالمناسبة. وتميَّزت المسيرة بمشاركة الرجال والنساء والاطفال الى جانب الفرق الكشفية، وردَّد المشاركون شعارات المواساة للإمام الحسين (ع) وأهل بيته، مؤكدين تمسكهم بثوابت وقيم عاشوراء.

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المصدر: المنار