أكَّد الإمام السيد علي الخامنئي أنَّ مسيرة الأربعين المقدسة تُعتبر فرصة للتأمل والتفكير في هدف ونضال سيد الشهداء (عليه السلام).

كلام الإمام الخامنئي جاء في ردّه على رسالة مجموعة من طلاب وخريجي إحدى مدارس طهران حول مسيرة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) قبل مغادرتهم إلى كربلاء ومشاركتهم بزيارة الأربعين.

وفيما يلي نص رد سماحته على رسالة الطلاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

تقبل الله زيارتكم أيها الأعزاء

لا تفوِّتوا في هذه المسيرة المباركة فرصة الاهتمام والاستغاثة، وكذلك فرصة التأمل في نضال سيد الشهداء (عليه السلام) وهدفه وما أنعم الله عليه من بركات لهذه التضحية العظيمة. وهذا الهدف ينبغي أن يكون هدف كل مؤمن.

اسألوا الله التوفيق والهداية والثبات على طريق ذلك الهدف.

المصدر: وكالة ارنا