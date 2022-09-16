أنور جمعة: للتعاون ببصيرة وبذل كل الجهود للخروج من الازمة

نظم “مجمع الشيخ الأصفهاني” في بلدة طاريا ندوة عاشورائية، تحت عنوان: ” فيها “الإصلاح في الثورة الحسينية”، في حضور فاعليات دينية وسياسية وثقافية واجتماعية.

جمعة

واعتبر النائب السابق أنور جمعة في محاضرته أن “الإصلاح يتجلى في عصرنا الحالي بناحيتين: مقاومة العدو الاسرائيلي بكل أنواع المواجهة، ومقاومة العدو الداخلي مما يعانية لبنان من أزمات اقتصادية نمر بها، لا سيما أزمة الخبز واحتكار السلع وارتفاع اسعارها وتدني قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار”.

وأشار إلى أن “الشعب اللبناني أضحى في مرحلة صعبة، ويعاني من ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وفقدان الكثير من أصناف الأدوية، وارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء، وفقدان الكهرباء، ناهيك عما نحن قادمون عليه في البقاع ومنطقة بعلبك الهرمل خلال فصل الشتاء، حيث الحاجة الملحة لمادة المازوت لتأمين التدفئة، والتخوف من قطع الاشجار، وكل هذا سيؤدي إلى مشاكل أمنية واقتصادية تؤثر سلبا على البلد”.

ودعا الجميع إلى “التعاون ببصيرة، وبذل كل الجهود للخروج من هذه الازمة”، وشكر مجمع اية الله الشيخ الاصفهاني “على ما يقوم به بالوقوف إلى جانب العوائل المتعففة”.

وختم جمعة بتوجيه التحية إلى “كل الناس الشرفاء الذين يمثلون الثورة الحسينية بالعطاء و الصمود و البصيرة في لبنان”.

وتخلل الندوة كلمة لرئيس المجمع الدكتور محي الدين الأصفهاني شكر فيها الجميع على “حضورهم ومشاركتهم في فعاليات المجالس العاشورائية اليومية، التي يحييها مركز الشيخ الأصفهاني منذ بداية شهر محرم، وعلى مدى 50 يوما، وصولاً إلى أربعينية الإمام الحسين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام