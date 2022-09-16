الرئيس الكازاخستاني يعتبر “شنغهاي للتعاون” أنجح منظمة دولية على مستوى العالم

وصف رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، “منظمة شنغهاي للتعاون”، بأنها أنجح منظمة دولية في العالم الحديث.

وقال توكاييف، خلال اجتماع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في “منظمة شنغهاي للتعاون”، إنه، في الأسس الفكرية والمؤسسية، “تخلو المنظمة من المواجهات والتكتلات، الأمر الذي يساهم في نمو مكانة المنظمة وشعبيتها على المستوى الدولي”.

وأضاف، “لذلك، فإن جغرافية المشاركة في عملية منظمة شنغهاي للتعاون، تتوسع بشكل طبيعي من عام إلى آخر. وهذا دليل على الإقبال الكبير على المنظمة. وبرأيي، فإن منظمة شنغهاي للتعاون، هي أنجح منظمة دولية من بين جميع المنظمات الموجودة في العالم الحديث”.

جدير بالذكر، أن “منظمة شنغهاي للتعاون”، هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم ثماني دول أعضاء، هي روسيا وأوزبكستان والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وباكستان، إضافة إلى الهند.

وفي الوقت الحاضر، تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة “مراقب”؛ بينما حصلت أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، على وضع “شريك”.

المصدر: وكالة سبوتنيك