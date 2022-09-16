الرئيس الصيني يدعو دول منظمة شنغهاي لدعم الجهود لحماية أمنها

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، دول المنظمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، إلى دعم جهود بعضها البعض لحماية أمنها والتصدي لمحاولات القوى الخارجية لترتيب ثورات ملونة في دول المنظمة.

وقال شي جين بينغ خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون: “يجب أن ندعم جهود بعضنا البعض لحماية مصالح الأمن والتنمية. ومن المهم منع محاولات القوى الخارجية لإثارة ثورة ملونة، ومعارضة التدخل في شؤون الدول الأخرى تحت أي ذريعة”.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند الأوزبكستانية على مدار يومين.

جدير بالذكر، أن “منظمة شنغهاي للتعاون”، هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا وأوزبكستان والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وباكستان، إضافة إلى الهند.

وفي الوقت الحاضر، تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، بصفة “مراقب”؛ بينما حصلت أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، على وضع “شريك”.

المصدر: وكالة سبوتنيك