المشاط: حريصون على تحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، موقف اليمن الثابت والمبدئي الحريص على تحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني وضمان كافة حقوقه.

وشدّد المشاط على ضرورة توحيد الجهود من كل أبناء الشعب اليمني لمواجهة العدوان وطرد الاحتلال واسترداد ثروات الشعب اليمني المنهوبة.

كلام الرئيس المشاط جاء خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، حيث جرى مناقشة أبرز التطورات على المستوى الإقليمي والدولي المتصلة باليمن، في ظل استمرار تحالف العدوان في فرض الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية في انتهاك سافر للهدنة الأممية المعلنة وعدم تسيير رحلات لوجهات جديدة عبر مطار صنعاء الدولي.

وتطرق اللقاء، إلى الجوانب المتصلة بأداء مجلس النواب والقضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله للفترة الراهنة، وجوانب التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية لتخفيف معاناة المواطنين.

المصدر: المسيرة