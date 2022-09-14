سورية: ضربات جوية وصاروخية مشتركة من القوات السورية والروسية تستهدف مقرات لتدريب الإرهابيين على إطلاق وتوجيه الطيران المسير في ريف إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 18:14
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سورية: ضربات جوية وصاروخية مشتركة من القوات السورية والروسية تستهدف مقرات لتدريب الإرهابيين على إطلاق وتوجيه الطيران المسير في ريف إدلب
منذ 35 mins
14 September، 2022
ريف ادلب
سوريا
محاربة الارهاب
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