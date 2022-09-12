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September 12 2022 - 18:46

الاجتماع الاول للجنة “مناقصة الدواء المشتركة”

منذ 20 mins 12 September، 2022
ازمة الدواء
لبنان

عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان فراس الابيض الاثنين الاجتماع الأول للجنة “مناقصة الدواء المشتركة”، حضره ممثلون عن الجهات الضامنة الرسمية والتي تشمل وزارة الصحة والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة.

وتهدف اللجنة الى توحيد مناقصات شراء الدواء المدعوم بين الجهات الضامنة كافة وخاصة مناقصة سنة 2023.

وسيكون هناك اجتماعات بصورة منتظمة لتطوير خطة عمل اللجنة والاتفاق على الخطوات المقبلة لوضع الأمور الإدارية والفنية في إطارها القانوني، وذلك لتحقيق الهدف الاساسي من تأسيس هذه اللجنة وهو الشراء الموحد للأدوية المدعومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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