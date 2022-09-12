“أصحاب الافران للمخابز العربية”: لمساواة قطاع الافران بقطاع المحروقات

طالب نقيب “أصحاب الافران في بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية” ناصر سرور بمساواة قطاع الافران بقطاع المحروقات، من حيث ان وزير الطاقة يعدل في تسعيرة المحروقات بصفة شبه يومية، بينما تعديل تسعيرة ربطة الخبز اشبه بالمستحيل.

وناشد سرور “وزير الاقتصاد تحديد موعد للنقابة وفتح صفحة جديدة معها بهدف التعاون وتبادل الافكار للعمل معا من اجل الوصول الى آلية مشتركة لحماية اصحاب الافران والمواطن على حد سواء، لا سيما وان كافة مكونات صناعة الخبز تشترى بالدولار الاميركي وتتغير بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بينما سعر الربطة لا يتغير، ويتحمل اصحاب الافران الخسارة”.

وقال سرور إن “الاستمرار في تحميل الافران النصيب الاكبر من المشكلة، لاسيما في ظل ارتفاع اسعار المحروقات العالمي ادى الى وجود نقص كبير في مادة الطحين عند الاكثرية من الافران لاسيما الصغيرة منها”، وشدد على “ضرورة تجاوب وزير الاقتصاد ومد اليد للنقابة لنزع فتيل الازمة التي قد تنفجر في اي وقت، تفاديا للنزاعات لاسيما في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام