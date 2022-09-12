حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. للوحدة ونبذ الخلافات وتوجيه البندقية الى صدر العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2022 - 18:46

حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. للوحدة ونبذ الخلافات وتوجيه البندقية الى صدر العدو الصهيوني

منذ 37 mins 12 September، 2022
مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الحاج حسن حب الله
لبنان

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الاثنين وفداً قيادياً من “حركة ‏أنصار الله” – فلسطين برئاسة المسؤول السياسي والناطق الرسمي ‏ ابراهيم الحسيني، وتم بحث آخر التطورات المحلية والاقليمية وفي ‏المخيمات.‏

وحيا الحسيني باسم الوفد  “قيادة حزب الله والمقاومة التي فدمت ‏التضحيات الى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، وقدم عرضاً شاملاً عن “الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ‏المخيمات ولا سيما آخر التطورات في مخيم عين الحلوة”.‏

ودعا المجتمعون الى “الوحدة ونبذ الخلافات الفردية والعائلية وتوجيه البندقية الى صدر العدو الصهيوني ‏الذي يمارس قتله وارهابه واجرامه اليومي في حق أهلنا في القدس وجنين وارض 1948″، ونددوا “بالجرائم الاسرائيلية في حق الابرياء والعزل والقتل المتعمد الذي تمارسه قوات الاحتلال على ‏الحواجز والمعابر في حق النساء والرجال بحجة اقدامهم هؤلاء على عمليات طعن أو عمليات اعتداء من دون اي مسوغ ‏قانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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