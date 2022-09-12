حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. للوحدة ونبذ الخلافات وتوجيه البندقية الى صدر العدو الصهيوني

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الاثنين وفداً قيادياً من “حركة ‏أنصار الله” – فلسطين برئاسة المسؤول السياسي والناطق الرسمي ‏ ابراهيم الحسيني، وتم بحث آخر التطورات المحلية والاقليمية وفي ‏المخيمات.‏

وحيا الحسيني باسم الوفد “قيادة حزب الله والمقاومة التي فدمت ‏التضحيات الى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، وقدم عرضاً شاملاً عن “الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ‏المخيمات ولا سيما آخر التطورات في مخيم عين الحلوة”.‏

ودعا المجتمعون الى “الوحدة ونبذ الخلافات الفردية والعائلية وتوجيه البندقية الى صدر العدو الصهيوني ‏الذي يمارس قتله وارهابه واجرامه اليومي في حق أهلنا في القدس وجنين وارض 1948″، ونددوا “بالجرائم الاسرائيلية في حق الابرياء والعزل والقتل المتعمد الذي تمارسه قوات الاحتلال على ‏الحواجز والمعابر في حق النساء والرجال بحجة اقدامهم هؤلاء على عمليات طعن أو عمليات اعتداء من دون اي مسوغ ‏قانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام