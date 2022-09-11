إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 10حوادث، قتيلان و 11 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2022 - 09:44

إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 10حوادث، قتيلان و 11 جريح

منذ 2 ساعة 11 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة