موجات الحر في فرنسا يبست المراعي فجففت حليب الأبقار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2022 - 14:44

موجات الحر في فرنسا يبست المراعي فجففت حليب الأبقار

منذ 56 mins 10 September، 2022
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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