موجات الحر في فرنسا يبست المراعي فجففت حليب الأبقار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2022 - 14:44
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المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث صحافي: لا تداخل على الإطلاق في الترسيم بين البحر والبرّ
اللواء إبراهيم: الطروحات سرية للغاية وسرّ من أسرار الدولة لأنّها تتعلق بأمن لبنان وبالتالي كل ما يُشاع غير صحيح
إستنفار امني للوحدات العسكرية في طرابلس بعد حادثة إطلاق النار يوم أمس والتي أدت الى مصرع 4 أشخاص في منطقة التل
صحيفة الأخبار: الأجهزة الأمنيّة اللبنانية اعتقلت طبيبًا سوريَّاً يعمل في السويد يُشتبه بتجنيده من قبل الموساد الإسرائيلي
صحيفة الأخبار: كلِّف الطبيب معن يوسف بالحصول على خرائط شبكات المياه والصَّرْف الصحي وجمع معلومات ذات بعْد أمنيٍّ
إصابة 7 جنود صهاينة إثر إقدام شبان فلسطينيين على إحراق برج عسكري عند مدخل العروب شمالي الخليل
مستوطنون صهاينة يعتدون على أراضي المزارعين الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم
هيئة شؤون الأسرى تحذر من استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد في أي لحظة نتيجة الإهمال في سجون الاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: 73 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 نتيجة لسياسة الإهمال الطبي
الداخلية الإيرانية: سلطات العراق وافقت على دخول زوار أربعينية الامام الحسين (ع) الإيرانيين بحافلات إيرانية الى العراق
الحشد الشعبي العراقي ينفذ عملية عسكرية في منطقة الجزيرة شمال راوة غرب محافظة الأنبار لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي
سانا عن الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 20 إرهابيا من متزعمي جبهة النصرة الإرهابية بضربة جوية في إدلب
الخارجية الإيرانية: ندين فرض عقوبات أميركية على وزارة الاستخبارات والإجراء بني على تهم واهية
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: مزاعم ألبانيا مفبركة ونحذر من أي اجراءات استفزازية وغير مبررة تحت غطاء مزاعم لا أساس لها
المغرب: تظاهرة حاشدة أمام البرلمان في العاصمة الرباط تنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
المفوضة الأوروبية للطاقة: دول الاتحاد الاوروبي لم تتمكن من الاتفاق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي
الخزانة الأميركية: قد نفرض عقوبات على الأشخاص الذين يشترون النفط الروسي بأسعار تفوق الحدّ الاقصى المحدّد
الرئيس الأميركي جو بايدن في افتتاح موقع مصنع لأشباه الموصلات: تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة "أمن قومي"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: موسكو تتفوق على العواصم العالمية الأخرى من حيث وتيرة تطور البنية التحتية
مجلس العرش في بريطانيا يعلن رسمياً تنصيب تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة
الرئيسان الفنزويلي والكولومبي: استئناف الرحلات الجوّية التجاريّة بين البلدين في 26 من الشهر الجاري بعد تعليقها 5 سنوات
الخارجية الأميركية تطالب بالإفراج الفوري عن جندي أميركي معتقل في فنزويلا منذ عامين بتهمة التجسس
مديرية الحماية المدنية في كرواتيا تعلن مقتل وإصابة العشرات جراء اصطدام قطار ركاب وقطار شحن في وسط البلاد
موجات الحر في فرنسا يبست المراعي فجففت حليب الأبقار
منذ 56 mins
10 September، 2022
بيئة ومنوعات
-
صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
الحر
المواشي
انتاج الحليب
فرنسا
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