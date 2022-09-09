ميقاتي ترأس اللجنة الوزارية المكلفة “معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الجمعة اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام.

بعد الاجتماع، قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار “استكملنا لقاء اللجنة المالية اليوم برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وتداولنا بما كنا قد فكرنا فيه من سيناريوهات بالأمس. ولم نتمكن من اتخاذ قرارات ولا على أي مستوى”، وتابع “مثلما قلت فإن الجلسات ستبقى منعقدة لغاية ايجاد الحلول، خصوصا على مستوى القوى العسكرية، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كل القطاعات”، وأضاف “لم تتحذ قرارات اليوم، بل كان هناك تداول ومناقشة واستماع لتقارير وزارة المال والسيناريوهات، ومدى الكلفة وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلسات الموازنة لنتمكن من أن نرى من خلالها بأي اتجاه ستذهب القرارات”.

من جهته، قال وزير الاتصالات جوني القرم “أطمئن إلى أنه بالنسبة إلى موضوع أوجيرو، كان الجو إيجابيا جدا في اللجنة”، وتابع “لقد اجتمعت صباحا مع النقابة وكان الجو إيجابيا أيضا، فعلقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين”، ورأى ان “طريق الحل بات موجودا، ويجب تطبيقه الآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام