اعلام العدو: إصابة مستوطن جراء رشقه بالحجارة جنوب نابلس (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2022 - 19:22

اعلام العدو: إصابة مستوطن جراء رشقه بالحجارة جنوب نابلس (قناة الاقصى)

منذ 50 mins 8 September، 2022
أخبار موقع المنار

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