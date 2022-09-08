انرجيان تؤَجّل استخراج الغاز من حقل كاريش الى الشهر المقبل

قال مسؤولونَ أمنيُّونَ وسياسيُّونَ صهاينةٌ إِنّهم تَلَقَّوا بلاغاً من شركة “إنرجيان”، التي تُشَغِّلُ مِنَصَّةَ استخراجِ الغازِ في حقلِ “كاريش” المُتنازَعِ عليه مع لبنان، مُفَادُهُ أَنَّه لا يُمكِنُ البَدْءُ باستخراجِ الغازِ خلالَ شهرِ أيلولَ/سبتمبر الحالي، كما كان مُقَرَّراً، وإِنَّما في مُنتصفِ أو نهايةِ تِشرينَ الأول/أكتوبر المُقبل، وَفقَ ما نَقَلَت عنهم صحيفةُ “معاريف”.

وكانت جهاتٌ أمنيةٌ وسياسيةٌ صهيونيةٌ قد تَوقَّعَت إمكانيةَ تأجيلِ بَدْءِ استخراجِ الغازِ من هذا الحقل على خلفيَّةِ التوتُّرِ الأمنيِّ حولَ ذلك، وإطلاقِ حزبِ اللِه ثلاثَ طائراتٍ مُسَيَّرَةٍ غيرِ مُفَخَّخَةٍ باتجاهِ مِنصَّةِ “كاريش”، قبلَ أَشْهُرٍ قليلة.

الى ذلك وَصَفَ مسؤولونَ صهاينةٌ زيارةَ المُوفَدِ الاميركي آموس هوكستين للمِنطقة التي يَبدأُهَا منْ كِيانِ العدو، بأنَّها “بالغةُ الأهميَّةِ وحاسِمة”.

المصدر: قناة المنار