وزير الزراعة يكشف للمنار: 13 دولة عربية من ضمنها لبنان ستحضر قمة في الأردن لمناقشة إتفاقيات زراعية

في مقابلة خاصة للخط الساخن ضمن نهار جديد على شاشة قناة المنار، أشار وزير الرزاعة الدكتور عباس الحاج حسن الى أن الوزارة اتفّقت منذ يومين مع برنامج الأغذية العالمي WFP على إطلاق ما يعرف بالمسح الشامل بحضور الجيش اللبناني ..هذه العملية ستنطلق بعد أقل من شهر وسيتم تحديد المساحات المزروعة ،أنواع المحاصيل وما يمكن أن يزرع، بهدف توسيع نطاق زراعة القمح بنوعيه الطري والصلب إضافة الى الشعير والبقوليات والبطاطا والعنب والحمضيات.

وأعلن الوزيرعن تواصله مع منظّمة الأغذية والزراعة الفاو بعد أن وضع منذ سبعة أشهر رؤية لدعم ما لا يقل عن 210 ألاف من صغار المزارعين عبر تأمين الطاقة الشمسية لكل بئر ارتوازي ما يوفّر الكهرباء لمدّة 12 ساعة وبالتالي خفض الأكلاف بنسبة 30 %. هذه الخطوة تتابعها الوزارة مع الفاو بشكل مستمر.

وعن القمّة الرباعية التي عقدت في بيروت بحضور وزراء الزراعة من الدول سوريا، العراق، الأردن ولبنان قال الوزير إنّها رسالة الى كل الدول العربية أننا قادرون على جمع العرب في بيروت رغم كل شيء و ستتناول القمّة اتفاقية رباعية على تسهيلات منها ما يتعلّق بالترانزيت والشهادات الصحّية الحيوانية والنباتية .

في التقرير خلال الحلقة أوضح رئيس نقابة تجمّع مزارعي الجنوب محمّد الحسيني أبرز التحدّيات التي يواجهها المزارع وعلى رأسها كلفة الإنتاج العالية المرتبطة بالدولار وناشد الدولة تأمين طاقة بديلة للمزارع بالتقسيط من دون فائدة كما تحفيز المستثمرين على إنشاء معامل أسمدة إضافة الى إيجاد أسواق لتصريف الإنتاج .

وخلال الحلقة أيضا أطلق أحد المزارعين من بلدة النبي عثمان البقاعية صرخته مطالبا بتسهيل تصدير التفّاح كما التعويض على مزارعي العنب الذي تعرّض هذا العام لموجة حر. وذكر المتّصل حادثة إطفاء الكهرباء في المرفأ لمدّة ثلاثة أيام عن حاويات محضّرة للتصدير الى الإمارات ما كبّد صاحبها خسارة ثلاثين ألف دولار

المصدر: قناة المنار