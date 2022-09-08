ردا على الاتهامات بشأن الهجوم السيبراني على ألبانيا.. طهران تحذر من أي مغامرة

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، من أي مغامرة سياسية ضد بلاده، معلنا رفض طهران للاتهامات الأمريكية والبريطانية بشأن الهجوم السيبراني “المزعوم” على ألبانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن كنعاني أعلن في تصريحات يوم الخميس “رفض طهران للاتهامات الفارغة التي وجهها مجلس الأمن القومي الأمريكي والخارجية البريطانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص الهجوم السيبراني المزعوم على ألبانيا، واستنكر هذه الاتهامات بشدة”.

ونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تشديده على أن “أمريكا وبريطانيا اللتين التزمتا الصمت فيما مضى تجاه الهجمات السيبرانية المتعددة ضد البنى التحتية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك ضد المنشآت النووية، حتى أنها أيدت هذه الهجمات نوعا ما بشكل مباشر او غير مباشر، لا مصداقية لهما في توجيه هكذا اتهامات ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية”.

وفي السياق، حذر كنعاني “من أي مغامرة سياسية ضد ايران تحت هذه الذرائع المثيرة للسخرية”، مؤكدا في القوت ذاته “استعداد ايران التام للرد على أي دسائس محتملة بقوة وحزم”.

وفي نفس الوقت، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده “باعتبارها بلدا تعرض مرارا للهجمات السايبرية، لها مساهمة كبيرة في الجهود الدولية المسؤولة في التصدي للهجمات السايبرية”.

يشار إلى أن الحكومة الألبانية كانت أعلنت “يوم الأربعاء قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع إيران بذريعة تعرضها لهجمات سيبرانية، ومنحت الدبلوماسيين الإيرانيين فرصة 24 ساعة لمغادرة أراضيها”.

المصدر: وكالة ارنا