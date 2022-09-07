أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 7 سبتمبر مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1692.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاماً، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو حزيران وسط توقعات بأن يواصل مجلس الفدرالي برفع أسعار الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

ومن المتوقع أن يرفع الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر أيلول. ورفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس آذار لكبح التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 17.85 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1% إلى 844.43 دولار، وهبط البلاديوم 1% إلى 1985.25 دولار.

المصدر: cnbcarabia