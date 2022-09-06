السجاد العصري يفترش مكانه في الإنتاج الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2022 - 13:30
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الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس بري: اللقاء بحث موضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
بو صعب من بعبدا: ملف الترسيم يسير بالاتجاه الصحيح ولكن لا يمكننا الإفراط بالتفاؤل وخلال أيلول منسوب الاتصالات سيرتفع
وزير الاتصالات جوني قرم: لا نزال في طور المفاوضات مع نقابة موظفي "أوجيرو" للوصول إلى حل وقد تمكّنا من تحقيق 3 مطالب لهم
مدير عام هيئة "أوجيرو" للمنار: وزارة الاتصالات تدرس حلا متعلقا بسقوف التقديمات وننتظر جوابا قانونيا نهاية الاسبوع
وزير الخارجية الإيراني: العرض الإيراني بتأمين معامل الكهرباء في لبنان لا زال قائماً وننتظر رد الحكومة اللبنانية
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد و16 إصابة بالرصاص حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة
اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين شبان وقوات الاحتلال بعد تفجير منزل الشهيد رعد حازم في الحي الشرقي بجنين
قوات الاحتلال تعتقل 15 شابا فلسطينيا خلال حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
الجهاد الإسلامي: نشيد بمقاومي جنين الذين تصدوا للاحتلال بشجاعة واثبتوا معادلة الاشتباك وأن اقتحام مدننا لم يكون مجانيا
الجهاد الإسلامي بالذكرى السنوية الأولى لعملية نفق جلبوع: العملية صنعت تحولاً هاماً في الصراع مع العدو الصهيوني
الجهاد الإسلامي: صعود المقاومة وقوة فعلها في الضفة المحتلة ما هي إلا شاهدا ساطعا على عظيم الأثر الذي أحدثه الأسرى الستة
سانا: القوات الأميركية أخرجت 31 آلية وصهاريج معبأة بالنفط المسروق من قواعدها بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد
العراق: افتتاح مؤتمر" نداء الأقصى الدولي" في مدينة كربلاء المقدسة بحضور شخصيات دينية من مختلف دول العالم
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لم نترك طاولة مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي سابقا ومسار تفعيله بناء لحد الآن
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نسعى للحصول على ضمانات موثوقة وعملية ورفع العقوبات يجب أن يكون مستداما
القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تزيح الستار عن 3 سفن حربية جديدة من بينها سفينة "الشهيد سليماني"
الكرملين: مسؤولية توقف عمل "نورد ستريم 1" تقع بشكل كامل على الدول التي فرضت عقوبات على روسيا
الخارجية الروسية: أمن القارة الأوروبية بأكملها يتعرض للتهديد بسبب تصرفات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا
بريطانيا: بوريس جونسون يغادر منصبه رسمياً بعد تسلم ليزا تراس رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة
السجاد العصري يفترش مكانه في الإنتاج الإيراني
منذ 22 mins
6 September، 2022
بيئة ومنوعات
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المصدر:
موقع المنار
السجاد في ايران
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