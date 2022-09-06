عبد اللهيان: بامكاننا اقامة معملي كهرباء في لبنان وبانتظار رد الحكومة

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ان”لدى ايران امكانيات فنية وهندسية لاقامة معملين لانتاج الكهرباء في لبنان واحد في بيروت واخر في الجنوب بقدرة الف ميغاوات لكل منهما

وخلال لقاءه ممثل الرئيس نبيه بري عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان والوفد المرافق في مقر وزارة الخارجية في طهران ، لفت عبد اللهيان الى انه”وفي مدة قصيرة يمكن انشاء معامل بقوه 25 ميجاوات في المناطق”، مشيراً الى ان”ايران تنتظر الحكومة اللبناني التي ابلغت انها تتباع الموضوع”.

وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية شدد وزير الخارجية الإيرانية على أن “الجمهورية الاسلامية في ايران خلف لبنان في هذا الموضوع”. بدوره شرح حمدان ممثل الرئيس بري، الوضع في لبنان بكل تفاصيله والتحديات التي تواجهه والصعوبات التي يمر بها الشعب اللبناني، محددا العقد التي يعاني منها في الزمن الصعب ومفندا صعوبة تشكيل حكومة في الوقت الحرج الذي دخلت فيه البلاد الفتره الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان.

المصدر: قناة المنار