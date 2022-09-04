المرتضى: الوجود المسيحي والتنوع القائم في لبنان نعمة

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد المرتضى ان “الوجود المسيحي والتنوع القائم في لبنان نعمة”، وتابع “علينا ان نشكر الله عليها وان نعمل على حفظها وديمومتها”.

كلام المرتضى جاء خلال افتتاحه فعاليات مهرجان ديردوريت الصيفي الخامس، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والروحية من منطقة الشوف.

وشدد المرتضى على ان “الحضور المسيحي في لبنان نعمة وغنى، وعلينا جميعا وبخاصة المسلمين ان نعمل على صونه والحفاظ عليه من خلال حفظ المسيحي في وجوده وكرامته وايمانه ومقدساته وان نقطع الطريق على الخارج الذي يريد بث الفرقة بيننا وافهام بعضنا انه الضمانة لاستمرار وجوده، مع انه في الحقيقة لا يعير اهمية الا الى مصالحه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام