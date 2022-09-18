المرتضى للاسرائيلي: كد كيدك واسعى سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت لبناننا وما ايامك الا عدد

أكد وزير الثقافة في لبحكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى أن “أخطر حرب يخوضها ضدنا العدو الاسرائيلي هي الحرب الثقافية”، وتابع “هذا الكيان الغاصب يشعر وشعوره في محله ان لبنان التنوع مع الوحدة، لبنان الايمان والانفتاح والقيم، لبنان الرسالة الإنسانية هو الاخطر على اسرائيل لأنه النقيض لهذا الكائن العنصري المتوحش الظالم الالغائي عدو الانسانية”.

وقال المرتضى “لهذا يسعى العدو سعيه ويكيد كيده لبث الفرقة بين اللبنانيين ولتيئيسهم من وطنهم”، واضاف “لكن سعيه سيخيب وعلى ما قالت السيدة زينب نقول للاسرائيلي: كد كيدك واسعى سعيك فوالله لا تمحو ذِكْرَنا،ولا تُميت لبناننا وما ايامك الا عدد وما رأي من يدعو الى التطبيع معك الا فند وما جمعك ومن وراءك الا بَدَد”، واوضح ان “ما لا تعرفه إسرائيل والعالم اننا شعب لا يركع ولن يركع مهما واجه من ظروف قاسية وصعبة ومريرة”.

كلام الوزير المرتضى جاء خلال إفتتاحه معرضا دوليا للفن التشكيلي في قصر الاونيسكو في بيروت بمشاركة فنانين تشكيليين لبنانيين واجانب.

المصدر: بريد الموقع