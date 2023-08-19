المرتضى لضو: أزعجك أن نقاء “لقاء البياضة” لم يتعكر بذكر اسمك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2023 - 16:20

المرتضى لضو: أزعجك أن نقاء “لقاء البياضة” لم يتعكر بذكر اسمك

منذ 8 mins 19 August، 2023
تكريم المرتضى في حاصبيا
لبنان

قال المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد المرتضى متوجها للنائب مارك ضو “أزعجك أنّ نقاء لقاء البيّاضة لم يتعكّر بذكر اسمك، وأوجعك أنّه جرى فيه التوافق على مسلّمات تتناقض وطنياً وأخلاقياً مع شذوذك في ممارساتك ومع التزاماتك وبرنامج مشغليك”.

موقف المرتضى جاء ردا على ضو الذي سبق ان ادلى بتصريح تلفزيوني زعم فيه ان وزير الثقافة “يحرّض عليه في البيئة الدرزية وإلاّ فلماذا ذهب الى خلوّات البيّاضة”، وأضاف المرتضى “بيئتك يا جناب النائب غير التائب -وهم بنو معروف- بريئةٌ من كلّ مارق”.

وتابع البيان “أمّا في ما خصّ زيارة وزير الثقافة الى “خلوات البيّاضة” فأنت تعلم بأنّها حصلت لا من عنديّات معالي الوزير بل بناءً على دعوةٍ من مشايخ هذا المقام الروحي الأفاضل وعلى رأسهم سادنُ الحقّ والحكمة ورمزُ العفّة والطهر كبيرهم فضيلة الشيخ فندي شجاع”، واضاف “إثبّتْ على حنقك ومُتْ بغيظك…. نعوذُ بالله من شرّ عقدك وشذوذك وسائر عللك”.

المصدر: بريد الموقع

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