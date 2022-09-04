اتصال بين لافروف وأمير عبداللهيان … هل ردت موسكو على الوساطة الايرانية ؟

نقلت وكالة انباء “تاس” عن وزراة الخارجية الروسية ان وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والايراني حسين أمير عبداللهيان ناقشا في اتصال هاتفي مساء السبت عدداً من القضايا بينها برامج للقاءات قادمة بين كبار المسؤولين، كما تناولا القضايا الهامة للتعاون الثنائي بين البلدين.

واضاف بيان وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين اتفقا على حفظ التنسيق بين البلدين ازاء القضايا الدولية والاقليمية.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد زار العاصمة الروسية موسكو، معلنا انه يحمل معه رسالة لرئيس دولة اوروبية غربية كبيرة الى الجانب الروسي فيما يتعلق بالحرب الجارية في اوكرانيا .

وليس من المستبعد ان يكون الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي والايراني لافروف وامير عبداللهيان هو من اجل نقل الجواب الروسي على رسالة رئيس تلك الدولة الاوروبية بشان الحرب الاوكرانية. وكانت مصادر في العاصمة الايرانية ومنها مصادر اعلامية تحدثت فيما بعد بأن الدولة الاوروبية هي فرنسا .

وكان امير عبداللهيان قد اوضح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي اثناء زيارته لموسكو أنه ناقش معه بخصوص الرسالة التي بعثها زعماء اوروبيون الى رئيس الجمهورية لمساعدته لوقف اطلاق النار واقرار السلام في اوكرانيا وذكروا فيها مواقفهم ازاء هذه القضية.

المصدر: فارس