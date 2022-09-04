دوي انفجارات في قاعدة الاحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور

دوت انفجارات عدة مساء اليوم في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي. وأفادت مصادر محلية في دير الزور بسماع دوي الانفجارات في القاعدة تلاها تصاعد سحب الدخان من داخلها ولم يتم التأكد من طبيعة تلك الانفجارات.

ولفتت المصادر إلى أنه تلا الانفجارات تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي في أجواء المنطقة.

واستهدف هجوم بالصواريخ قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي في 28 من الشهر الماضي، وادى حسب تقارير صحفية أمريكية إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال وأضرار مادية.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية ولا سيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بالتنسيق مع مرتزقتها في ميليشيا “قسد”.

المصدر: وكالة سانا