ايران تفكك خلية تجسس مرتبطة بالموساد

اعلن جهاز الأمن الإيراني، اليوم السبت، تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال إيران، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”. وقالت دائرة الامن بمحافظة مازندران، في بيان، إنه “تم ضبط 12 عنصراً من جماعة أتباع الطائفة البهائية المنحرفة واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة”.

واضاف انه “تم تدريب عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران”.

وفي مطلع شهر آب الماضي، قالت وزارة الأمن الإيرانية إن عناصرها اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية، من بينهم أعضاء من أتباع الفرقة البهائية في إيران.

المصدر: وكالة أنباء فارس