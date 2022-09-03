قوات لوغانسك تقضي على 30 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2022 - 13:00

قوات لوغانسك تقضي على 30 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

منذ 24 mins 3 September، 2022
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أخبار دولية - اوكرانيا

قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني فقد خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 30 جنديا من عناصره في القتال مع القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك.

وجاء في بيان القيادة: “خلال العمليات الهجومية النشطة لقوات لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات العسكرية.. فقد تمت تصفية ما يصل إلى 30 جنديا، ودبابة واحدة وناقلتي جند مصفحتين وثلاث مدافع”.

وأمس الجمعة، أفادت قوات لوغانسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 45 شخصا ودبابتين وخمس ناقلات جند مدرعة.

المصدر: وكالات

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