مسؤول إقليمي ألماني يحث الحكومة الفدرالية على إنقاذ اقتصاد البلاد بمساعدة الغاز الروسي

أعلن رئيس وزراء منطقة ساكسونيا الألمانية، ميخائيل كريمتشر، أن الاقتصاد الألماني يحتاج بوضوح إلى الغاز الروسي، الذي قد أدى نقصه إلى نمو أسعار الطاقة والمواد الخام.

وقال كريمتشر في حديث لصحيفة “Die Welt” إنه بسبب السياسة السارية للعقوبات ضد روسيا قد تواجه ألمانيا أصعب عواقب اقتصادية مما كانت عليها بعد أزمة عام 2008.

وأضاف: “نعاني من نمو أسعار الطاقة الكهربائية وجميع المستلزمات ابتداء من الدقيق والورق وإلى الألمنيوم… لا يفهم أحد أننا نشتري الغاز الصخري في الولايات المتحدة، لكننا لا نقوم بتطوير الحقول الخاصة. وبالطبع نحتاج إلى الغاز الروسي. ويجب أن يعطينا انتهاء النزاع فرصة للعودة إلى تجارة الغاز مع روسيا”.

وأكد السياسي أن المصانع المحلية لإنتاج النتروجين اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب أسعار الوقود والطاقة المرتفعة.

وأوضح: “ألقوا نظرة على أسعار السوق في بورصة لايبزيغ للطاقة. يبلغ السعر الحالي 800 يورو، ونحن ننطلق من سعره على مستوى 40 يورو لكل ميغاواط ساعة! إنه ليس صحيحا عندما يقول “الخضر” إن المشكلة تكمن في سعر الغاز وليس في سعر الكهرباء. كلا السعرين يمثلان مشكلة كبيرة… يجب على الحكومة الفدرالية أن تستيقظ وتتصرف أخيرا. هذا ما تطلبه الغرف والجمعيات التجارية”.

المصدر: وكالات