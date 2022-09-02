وزير الدفاع شويغو: الجيش الأوكراني يتكبد خسائر على محور نيكولاييف-كريفوي روغ

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم على محور نيكولاييف – كريفوي روغ واتجاهات أخرى كبدته خسائر كبيرة.

وأوضح شويغو أن القوات الروسية وصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف في منطقة ألكسندروفكا باتجاه خيرسون-نيكولاييف، وتم تحرير قرية “بلاغوداتنويه”، بينما لا يزال العدو يتكبد خسائر كبيرة في محاولاته الفاشلة للهجوم، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد للهجوم الجنوبي المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية هو خلق وهم في الغرب بقدرة كييف على مقاومة روسيا.

وتابع شويغو أنه قد تم تحييد 3 آلاف مرتزق أجنبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو إن القوات الروسية في أغسطس الماضي وحده دمرت 174 مقر قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وأكثر من 600 وحدة سلاح ثقيلة، معظمها صناعة غربية، مؤكدا على أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرباتها فائقة الدقة على أهداف عسكرية مهمة في أوكرانيا، فيما اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية خلال أغسطس 222 صاروخا من راجمات “هيمارس” الأمريكية.

جاء ذلك في إطار مؤتمر عبر الفيديو، حيث أشار وزير الدفاع الروسي إلى المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية الذي عقد في إطار المنتدى العسكري التقني الدولي بحديقة “باتريوت” بالقرب من موسكو في أغسطس الماضي.

وأوضح شويغو أن محاولات الغرب لعزل روسيا أثبتت عدم جدواها، وهو ما بدا جليا من نتائج مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، الذي أقيم 16 أغسطس الماضي، وحضره أكثر من 700 ممثل عن 70 دولة و6 منظمات دولية، بمن في ذلك وزراء دفاع وكبار الخبراء العسكريين الروس والأجانب. وكانت القضية الأساسية في المؤتمر هي “تشكيل هيكل أمني جديد في سياق ظهور عالم متعدد الأقطاب”، فيما أعلن وزراء الدفاع الذين تحدثوا في المنتدى عن دعمهم لخط السياسة الخارجية للقيادة الروسية، وأعربوا عن عزمهم تطوير التعاون العسكري والعسكري التقني مع روسيا.

المصدر: وكالات