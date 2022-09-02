الكرملين يعلق محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنيتني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2022 - 14:48

الكرملين يعلق محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنيتني

منذ 2 ساعة 2 September، 2022
ديمتري بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “الحمد لله أن الهجوم الذي تعرضت له كيرشنر لم يؤد إلى مأساة”، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمعته علاقات بناءة وودية بكيرشنر عندما كانت تشغل منصب رئيسة الأرجنتين.

وتعرضت رئيسة الأرجنتين السابقة، النائبة الحالية للرئيس الأرجنتيني، إلى هجوم أمس الخميس، عندما صوب نحوها مسلح مسدسه وأراد إطلاق النار عليها، إلا أن المسدس لحسن الحظ لم يعمل.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق بعد اعتقاله أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية البرازيلية ويبلغ من العمر 35 عاما.

المصدر: وكالات

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