مكتب القرم: اجتماع مع وفد من نقابة الموظفين في اوجيرو توصل الى نتيجة أولية بأن لا انقطاع في الارسال في المراكز الاساسية التابعة لأوجيرو

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

“عقد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، أمس الاربعاء، اجتماعاً مطولاً في مكتبه في الوزارة، مع وفد من نقابة الموظفين في اوجيرو، حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالهيئة والموظفين في ظل الاضراب الذي ينفذونه.

وفي الاجتماع، اكد الوزير القرم ان أي تعديل في الانفاق مناط فقط بمجلسي النواب والوزراء سواء عبر إقراره في الموازنة او عبر موافقة استثنائية عبر رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي لا صلاحية للوزير منفرداً، مشدداً على انه يجب ان يكون هناك خطوط لا يجب تخطيها او غضّ الطرف عنها فيما يتعلق بهذه المسألة.

واعرب الوزير القرم عن تفهّمه لمعاناة الموظفين ووجعهم واحتياجاتهم وفي الوقت نفسه لاهمية عدم انقطاع الارسال معتبراً أن ما يقوم به الموظفون كمن “يصوّب على نفسه” لأنّ باضرابهم هذا هم يضرّون بمرافق اساسية كمصرف لبنان والمصارف مما يتسبّب بتأخير في رواتب موظفي القطاع العام ومن ضمنها رواتبهم.

وقد تمّ التوصل الى نتيجة أولية بأن لا انقطاع في الارسال في المراكز الاساسية التابعة لأوجيرو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام