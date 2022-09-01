القيادي شهاب: سنواصل اتصالاتنا مع مصر لإنهاء معاناة الأسرى

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم الخميس، أن الحركة ستواصل اتصالاتها مع مصر لإنهاء كل أشكال المعاناة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شهاب في تصريح لقناة الغد، أن مصر لعبت دوراً كبيراً ومحورياً وأساسياً في إنهاء معاناة الأسير خليل عواودة.

وكان عواودة أعلن أمس تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 172 يوماً، بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراء يلجأ له الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

ويذكر أن نحو 650 معتقلاً إدارياً يقبعون في سجون الاحتلال بينهم ثلاثة قاصرين، وأسيرتين وهما شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، علما أنه ومنذ مطلع العام الجاري أصدرت تل أبيب أكثر من 900 أمر اعتقال إداري.

المصدر: فلسطين اليوم