بالفيديو | عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق بالإفراج عنه ويوجه رسالة إلى شعب فلسطين

علق الأسير المجاهد خليل محمد عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 172 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس في بيان أن الإتفاق يقضي على ابقاء الأسير خليل عواودة في مشفى أساف هروفيه حتى تعافيه.

وشددت مهجة القدس على أن انتصار عواودة في معركة الأمعاء الخاوية وانتزاع حريته بعد خوضه إضرابًا بطوليًا، يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني أمام العالم جراء ما يتعرض له من اعتقالات تعسفية تحت ما يسمى الاعتقال الإداري بدون توجيه أي إتهام.

وقالت في بيانها إن جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة للوقوف أمام الاحتلال الصهيوني والضغط عليه لوقف هذا الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.

وبعد تعليقه الإضراب عن الطعام، ووجه عواودة رسالة إلى الشعب الفلسطيني.

وبعد تعليقه إضرابه، والدة الأسير المنتصر خليل عواودة تقول “الحمد لله، والشكر لله، على فرج الله، الله ينصرك يا خليل”.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر خضر عدنان إن انتصار الأخ الحبيب خليل عواودة انتصار لإرادة الحق الفلسطيني على باطل الاحتلال المجرم، وانتصار لذوي الشهداء والأسرى والجرحى ومن هدمت منازلهم.

ودعا القيادي عدنان جماهير الشعب الفلسطيني وكل الأحرار لإسناد إخوتنا في الحركة الأسيرة الفلسطينية بخطواتها النضالية لوقف تغول السجان بحقهم، وأضاف “دعوتنا لعدم التأخر وقوة الإسناد للاخوين البطلين أحمد وعدال موسى المضربين عن الطعام للحرية لكسر الإعتقال الإداري”.

وأهدى عدنان الانتصار المبارك لذوي شهداء الشعب الفلسطيني في معركة وحدة الساحات وأرواح منصور والجعبري والنابلسي والمدلل والزهرات والأشبال وكل المقاومين.

حماس: إنجاز الأسير خليل العواودة يؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا

بعث الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم بالتحية إلى الأسير البطل خليل العواودة الذي خاض معركة ضد السجان الصهيوني بأمعائه الخاوية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الأسرى في معاركهم المتواصلة ضد السجان الصهيوني.

وقال قاسم، الأربعاء، إن هذه الإنجازات تؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا الأبطال، وأن كل بطش وعنجهية السجان الصهيوني تفشل في كل مرة في كسر إرادة أسرانا الأبطال.

وبين قاسم أن هذا الإنجاز يأتي على مشارف معركة كبرى تخوضها الحركة الوطنية الأسيرة ضد سياسات ما يسمى بمصلحة السجون، والتي سيكون أحد أشكالها دخول ألف أسير إضرابا مفتوحا عن الطعام غدا. وأكد أن قضية الأسرى ستظل على رأس سلم أولويات المقاومة، والتي تعمل على الدوام لكسر القيد عنهم.

كما أعلن الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن ‏انتصار عواودة يؤكد مجددا ًعلى قدرة الأسرى على الصمود الأسطوري ورفضهم الانحناء لقرارات العدو الظالمة وأنهم سينتصرون في كل معركة يخوضونها مع المحتل.

مهجة القدس تبارك بالإنتصار الكبير للأسير عواودة

وبدوره، بارك الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين الانتصار الكبير للأسير المجاهد خليل محمد العواودة الذي استمر لأكثر من 170 يومًا.

وقال الزعانين إن انتصار خليل العواودة يثبت بأن الإرادة والعزيمة الفلسطينية أقوى بكثير من جبروت الاحتلال، وأضاف “نهدي هذا الانتصار إلى روح الشهداء القادة تيسير الجعبري، والقائد خالد منصور وشهداء وحدة الساحات ولكل مقاوم شارك في المعركة”.

وتابع “علينا اليوم شد الرحال والعزم لنصرة الأسرى الذين سيخوضون معركة الإضراب المفتوح يوم غدًا، والأسيرين أحمد وعدال موسى ونصرتهم ومؤازرتهم”.

ألف أسير يدخلون في إضراب عن الطعام يوم الخميس

هذا، وأعلن وزارة الأسرى في غزة أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة أنهت الترتيبات النهائية لدخول الدفعة الأولى والمكونة من ألف أسير من كافة الفصائل في إضراب مفتوح عن الطعام مع ساعات الصباح الأولى من يوم غدٍ الخميس. وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى ان الحركة الأسيرة ستعلن غدًا الخميس في بيان رسمي أسماء قيادة الإضراب الشامل من جميع الفصائل الفلسطينية.

المصدر: مواقع