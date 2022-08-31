عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 31 آب/ أغسطس 2022

العناوين:

الأخبار:

ـ العراق: الفتنة تتنحّى… المأزق يتجدّد

ـ الوسيط الأميركي يفاوض «توتال»… وتأجيل الاستخراج قد لا يمنع المقاومة من «جرعة تذكيرية»

ـ هوكشتين: لا اتفاق بعد

الديار:

ـ لبنان يخطو نحو الفراغ الرئاسي.. والبلاد مشرعة على المجهول

ـ ضغوط قصوى على ميقاتي وخشية من كباش دستوري كبير

ـ «الكابيتال كونترول» يسقط بضربة الاجماع ولا صندوق نقد قريبا

البناء:

ـ العراق يتجاوز قطوع الحرب الأهليّة: الصدر يسحب أنصاره… والكاظمي يلوّح بخلو المنصب

ـ الخامنئي: وقاحة واشنطن بأن تطالبنا بضمانات وكأننا نحن مَن انسحب من الاتفاق

ـ بري يرسم خريطة الطريق اليوم… والكابيتال كونترول سرّ حكومة تصريف أعمال

النهار:

ـ الغموض المقلق يحكم الانطلاقة الدستورية للاستحقاق

– أنصار الصدر أنهوا إحتجاجاتهم بأمر منه.

– ايران تؤكد عدم قبولها بمطالب الوكالة الذرية المفرطة.

– الترسيم بين إسرائيل ولبنان…”مؤشرات” على اتفاق نهائي؟

الجمهورية:

ـ اللجان توقف “الكابيتول اللصوصي”

ـ الكابيتول كونترول يفجر الشارع

– السيناريو العراقي ُيقلق لبنان

– جنبلاط لـ«الجمهورية«: للبننة انتخابات الرئاسة.

– »فيتش«: التصنيف الائتماني للبنان في القعر

اللواء:

ـ تجدّد محاولات التفاهم على حكومة لتجنب «التهوُّر العوني»!

ـ مزايدات تُعلِّق مناقشة «الكابيتال كونترول»… وشباب لبنان بين البطالة والتسرُّب المدرسي

– باسيل وعقدة الدور في قصر بعبدا..!

الاسرار:

البناء:

– يتّهم مناصرو تيار المستقبل أحد نواب بيروت الجدد بمحاولة تقليد الرئيس سعد الحريري بلباسه وقصة شعرة وطريقة جلوسه وتكلّمه وينظمون حملات لمطالبته بالتوقف عن تقليده تحت عنوان أن “الأصلي غير التقليد” ودعوته للتغيير ما دام شعاره التغيير.

– لفت انتباه متابعين إعلاميين حجم الرهانات التي بناها كثيرون على الأحداث الدامية في العراق وتوقعاتهم باستمرارها وتحوّلها الى «انتفاضة عراقية بوجه إيران» وفق نظرية «الصراع بين النجف وقم» قد أصابهم الغضب والإحباط بوقف الأحداث وغابوا عن السمع.

اللواء:

ـ أخرت ضغوطات على إدارة بايدن لإحداث تأخير أو عرقلة في إعلان الاتفاق حول الملف النووي إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس.

ـ تحاول مصارف من الفئة الأولى، تمويل عملياتها، عبر عمليات نقدية داخلية وخارجية، بالتنسيق مع المصرف المركزي.

ـ يشكو نواب في «تكتل التغييريين» من تباينات وانقسامات، من شأنها ألا تؤدي الى انتاج مواقف موحدة من الاستحقاقات المقبلة.

النهار:

– عُلم أن سفيرتين غربيتين ستقومان بعد عودتهما من إجازتيهما، بتحرّك واسع باتجاه مرجعيات رئاسية وسياسية وحزبية، لاستطلاع أجواء الإستحقاق الرئاسي لدى هذه الأطراف.

– بدأت الدعوات تُوجّه من قِبل مرجع سياسي، لمناسبة زفاف كريمته ونجل رئيس مجلس إدارة مؤسّسة إعلامية مرئية بارزة، والذي سيقام في قصر المرجع إياه.

الجمهورية:

– كشف وزير أنه ينكب على تحضير مشاريع للمرحلة المقبلة من شأنها رفد الاقتصاد بموارد جديدة.

– أجمع خبراء ماليون واقتصاديون على أن محاولة تمرير مشروع مشبوه هو كناية عن حماية لصوص ومرتكبين على حساب الناس وستدمر مفاعيله أي قيامة للاقتصاد في حال إقراره.

– يقول متابعون في مجالسهم الخاصة إن الخارج وبعض الداخل لا يريد إنجاز أي تقدم لا في الإدارة ولا في المشاريع قبل إنجاز استحقاق حساس.

المصدر: صحف