حركة التوحيد هنأت حزب الله بذكرى انطلاقته: شرف عظيم ومنزلة رفيعة جعلت المقاومة تستحقّ تاج الأربعين ربيعاً وبجدارة

هنأت حركة “التوحيد الإسلامي” في بيان، حزب الله بحلول الذكرى الأربعين لانطلاقته، مؤكدة أن “الأربعين ربيعاً مسيرة، عزّزت لدينا الأمل بأن تحرير فلسطين بات ممكنا وقريبا بإذن الله، ومسارا برهن بما لا يقبل الشكّ الاقتدار الّذي تمتّعت به قيادة المقاومة الإسلامية، والبصيرة الّتي تحلّت بها إلى جانب الحزم والعزم ورباطة الجأش، في المواجهة المستمرة مع الصهاينة الغاصبين وعملائهم الخائنين، فتصدّى مجاهدو حزب الله لمختلف المؤامرات الّتي لم تنقطع للنيل من أشرف مقاومة عرفها التاريخ المعاصر”.

ورأت أنه “حُقّ للبنانيين أن يحتفوا بإنجازات مقاومة بذلت تضحيات عظيمة ومباركة، وقدّمت الشهداء والجرحى ولا تزال، وأن يرفعوا راياتها عالياً. فمن تحرير الأرض في 2000 إلى انتصار تموز 2006، وبعدها الوقوف إلى جانب أبناء الوطن جميعاً في التخفيف من الحصار الاقتصادي الذي يتعرّض له لبنان، وصولاً إلى حماية ثرواتنا النفطية والغازية، فضلاً عن دعم فصائل المقاومة في فلسطين، شرف عظيم ومكان سامٍ ومنزلة رفيعة، جعلت المقاومة تستحقّ تاج الأربعين ربيعاً وبجدارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام