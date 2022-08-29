رعد: الدلع الذي نعايشه في طريقة تشكيل الحكومة لا محل له الآن

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد “المطلوب منّا أن نعي خطورة اللحظة التي نحن بصدد التصدي لها وأن نتماسك داخليًا وأن ننظم صفوفنا ونحرص على وحدتنا وأن لا تأخذنا أمواج التفرقة لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا عبر التنافسات الداخلية على هذا الموقع”.

وأكد رعد في كلمة له في بلدة الصرفن الجنوبية “بلدٌ من دون حكومة لا يمكن أن يستقرّ وضعه والدّلع الذي نعايشه في طريقة تشكيل الحكومة لا محلّ له الآن”، وتابع “نحن لا يعنينا من يأتي ومن يذهب ومن يعود، بل عوّموا هذه الحكومة لتكون حكومة كاملة الصلاحيات”.

وأشار رعد إلى أن “آخر تقرير لديوان المحاسبة عن وزارة الإتصالات أنّه في سنة ٢٠٢١ هناك ٦ مليارات دولار أميركي هدر ونحن نموت من أجل أن نجمع مليار دولار لنأتي بالأدوية المزمنة لمرضانا ، وبين أيدينا ٦ مليارات دولار نهدرها ، والهدر هو التعبير الدبلوماسي عن السرقة”.

وتابع رعد “نحن نشير إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات التي تتخذها الحكومات وإلى ضرورة متابعة هذه الحكومات ومراقبتها للضغط عليها من أجل تحسين أدائها”، واضاف “أمّا أن نستسلم للعجز وأن نبدي عدم إهتمام وعدم تحمّل مسؤولية فهذا ما يريده عدوّنا لأنه لا يريدنا أقوياء وموحّدين ولا يريد لنا استقرارًا في بلدنا، إنما يريد أن يُهيئ العوامل التي تؤدي إلى انقسامنا على المستوى الداخلي وضعفنا حتى يأتي إمّا غازيًا أو مستخدمًا الضغوط من الخارج”.

المصدر: مراسل الموقع