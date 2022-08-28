عضو الإدارة الموالية لروسيا في زابوروجيا: القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية قرب المحطة النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2022 - 23:38

عضو الإدارة الموالية لروسيا في زابوروجيا: القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية قرب المحطة النووية

منذ 32 mins 28 August، 2022
أخبار موقع المنار

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