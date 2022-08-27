الرئاسة اللبنانية: ما يُنسَب للرئيس عون حول تشكيل الحكومة هو محض ادعاء وأكاذيب

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إن “مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة تستند الى قناعته بضرورة المحافظة على الشراكة الوطنية والميثاقيّة وإبقاء المناخات إيجابيّة، والرئيس ملتزم قسمه الدستوري في ما خصّ الإستحقاق الرئاسي، وهو طوال سنوات حكمه مارس صلاحياته ولم ينكث بقسمه”.

ولفت مكتب الإعلام السبت الى ان “ما يُنسَب الى الرئيس عون منذ بداية البحث في تشكيل الحكومة، من مواقف وخطوات وإجراءات هو محض ادّعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب وإختلاق وأكاذيب”، وأشار الى ان “رئاسة الجمهوريّة تحذّر من التمادي في دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وإستهداف أمن البلاد وإستقرارها”.

واضاف امكتب الاعلام ان “رئاسة الجمهوريّة تنبّه من النوايا الخبيثة لأصحاب هذه الحملات المأجورين والمسؤولين عن تناسل الجرائم الكبرى المرتكبة في حقوق اللبنانيّين”.

المصدر: رئاسة الجمهورية اللبنانية