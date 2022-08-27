مواجهات مع قوات الاحتلال في دير شرف بنابلس وسلواد برام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2022 - 11:30

مواجهات مع قوات الاحتلال في دير شرف بنابلس وسلواد برام الله

منذ 48 mins 27 August، 2022
دير شرف
عربي وإقليمي - فلسطين

اندلعت، فجر السبت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدتين بمحافظتي نابلس ورام الله، أسفرت عن عدد من الإصابات.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال بلدة دير شرف غربي نابلس، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المطاطي وأكثر من 10 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة وسط مواجهات عنيفة، وداهمت عدة منازل ومحال تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات فيما يبدو بهدف البحث عن منفذي عملية إطلاق النار على حارس مستوطنة مقامة على أراضي البلدة.

في غضون ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق رام الله، عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال منزل جد الأسير كمال العنيد الذي اعتقلته وحدة “اليمام” الخاصة قبل يومين في سلواد. واعتقل العنيد برفقة شاب آخر من البلدة، حيث ادعت مصادر إسرائيلية وقوفهما خلف عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين منذ أيام ما تسبب بوقوع أضرار فيها.

المصدر: فلسطين اليوم

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