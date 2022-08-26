الخارجية الصينية: نحث الساسة الأمريكيين على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبالبيانات المشتركة بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2022 - 23:18

الخارجية الصينية: نحث الساسة الأمريكيين على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبالبيانات المشتركة بين البلدين

منذ 2 ساعة 26 August، 2022
أخبار موقع المنار

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