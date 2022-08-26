حملة اعتقالات واسعة في جنين وسط اتساع حركة المقاومة

شهد مخيم جنين في الضفةِ الغربية المحتلة، حملةَ اعتقالاتٍ واسعةً للفلسطينيين، وسطَ اتساعِ حركةِ المقاومةِ في الأراضي المحتلة.

وبالتزامن اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رفيديا في مدينة نابلس وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي رفيديا بمدينة نابلس عقب قيام قوات الاحتلال بعمليات مداهمة وتفتيش بالمنطقة، فيما دارت اشتباكات مع الشبان الفلسطينيين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومن جهة ثانية اَعلنَ نادي الأسير اَنَّ حالةً من التوتُّرِ الشديدِ تَسُودُ أقسامَ الأسرى في سجونِ الاحتلال بعد أن أَقْدَمت إدارةُ السجونِ على فَرضِ عَزْلٍ مُضاعَفٍ على الأسرى، وسَحْبِ الكهربائيات من عِدَّةِ أقسامٍ في عدةِ سجون ، وبَيَّنَ نادي الأسير، أَنَّ إدارةَ السجون استَدعت قواتٍ إضافيةً في عدةِ سجون.

‏وكان الأسرى قد أَعلنُوا أنَّهم بدأُوا بخُطُواتِ حَلِّ التنظيماتِ على أن تُنَفَّذَ يومَ الأحدِ المقبل.

المصدر: قناة المنار