ماذا قال ميقاتي عن تشكيل الحكومة؟

قال المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في بيان له الخميس “يعتبر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن المواقف الجاهزة التي تليت اليوم من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية”، على حد تعبيره.

وتابع البيان ان “دولة الرئيس(ميقاتي)، يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لإطلاق مواقف تؤجج الأوضاع، بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين”، واضاف “في كل الأحوال، يتابع دولته(ميقاتي)، أن ما قيل لن يكون بأي شكل من الأشكال معطلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا أن يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام