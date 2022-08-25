السباحة لكبار السن واهميتها الصحية والعلاجية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2022 - 14:46
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مقاومون فلسطينيون يتصدون فجر اليوم الخميس لقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة المحتلة
مصادر فلسطينية: مقاومون أطلقوا النار تجاه جنود الاحتلال أثناء اقتحام قرية برقين في محافظة جنين
جيش العدو الصهيوني يعترف باصابة احد جنوده في منطقة جنين وتضرر عدد من الآليات
اصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الإحتلال خلال مواجهات في مخيم عايدة شمال بيت لحم
قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال الاميركي تعلن عن اصابة احد جنودها بجروح في أعقاب هجمات صاروخية شرق سوريا
القيادة العسكرية المركزية الأمريكية: فصائل مسلحة شنت هجمات صاروخية على موقعين في سوريا
مصادر امنية: قصف صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في محافظة دير الزور قرب الحدود مع العراق دون وقوع أضرار
اعلام العدو: اسرائيل تحاول تنسيق محادثة عاجلة بين رئيس الحكومة يائير لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن حول الاتفاق النووي
اعلام العدو: الرد الأمريكي حتى الآن يأتي بأن الرئيس بايدن في إجازة
التلفزيون الصيني: سلاح الجو البحري يجري تدريبات في بحر جنوب الصين بهدف اختبار الأسلحة ورفع الأداء
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يناقش هاتفيا مع نظيره الفرنسي الوضع حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية
شويغو يُطلع نظيره الفرنسي على تقييمه لتصرفات أوكرانيا في زابوروجيا ويشير الى أهمية زيارة مفتشي الوكالة الدولية للمحطة
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير خمس طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة ميرغورود العسكرية بمقاطعة بولتافا
استقالة قائد الشرطة اليابانية على خلفية اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
نقابة موظفي شركتي الخلوي في لبنان تعلن الإضراب عن العمل في كافة مراكز وفروح "ألفا" و"تاتش"
السباحة لكبار السن واهميتها الصحية والعلاجية
منذ 2 ساعة
25 August، 2022
صفحات منوعة
-
علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
السباحة
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