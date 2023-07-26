لبنان| ارشادات من قوى الامن حول عدم السباحة في اماكن خطرة تجنباً للغرق

صدر عـن المديـرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البـلاغ التالـي:

“مع استمرار حوادث تعرّض بعض المواطنين وروّاد البحر للغرق، ولا سيّما في الحالات التّالية: