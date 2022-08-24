سرايا القدس تنظم مسيرًا عسكريًا برفح ضمن فعاليات “وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس”

نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، مسيرًا عسكريًا، ضمن فعاليات مهرجان “وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس”، المزمع إقامته متزامنًا غدًا الخميس في غزة ورفح ولبنان وسوريا.

وانطلق الموكب المحمول من موقع “مهاجر” التابع لسرايا القدس برفح، وصولاً لمنازل الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأخير، وهم: قائد لواء سرايا القدس الجنوبي خالد منصور، وزياد المدلل، رأفت شيخ العيد.

وشارك في الموكب العشرات من عناصر سرايا القدس، ترافقهم أسلحة خفيفة ومتوسطة على متن المركبات التي تقلهم، متجولة في معظم طرقات رفح الرئيسة.

ومن بين الأسلحة التي عرضوها، صواريخ محلية الصنع متوسطة المدى، وصواريخ مضادة للدبابات والمركبات العسكرية والطائرات، ومضادات أرضية، وأسلحة قنص وغيرها.

وشهد المسير مشاركة حاشدة من المواطنين الذين نثروا الزهور على المركبات المشاركة في المسير، وسط تكبيرات وهتافات داعمة للمقاومة؛ فيما صعد المواطنون للمركبات لالتقاط الصور.وأطلقت عشرات النسوة بالونات تحميل صورًا للشهداء الذي ارتقوا في العدوان الاخير على غزة.

المصدر: مواقع