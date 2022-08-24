تقرير مصور | المسيرات الإيرانية تنفذ عمليات مراقبة للحدود في أول أيام مناورات “الجيش 1401”

نفذت الطائرات المسيّرة للجيش الإيراني طلعات استكشافية وعمليات مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، في اليوم الأول المناورات المشتركة “الجيش 1401”.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء المناورات المشتركة للطائرات المسيّرة للجيش الإيراني بين كافة القوات والصنوف الأربعة التابعة للجيش الإيراني في كافة أرجاء إيران وقامت المسيّرات بطلعات استكشافية ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.

وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال محمود موسوي “تم إطلاق الطائرات المسيّرة: “يسير” و”صادق” و”بليكان” و”أبابيل 3 “و”يزدان” و”مهاجر 6 “من قواعد المسيّرات التابعة للجيش من أرجاء البلاد حيث تمكنت المسيّرات من تحديد الأهداف ورصد المناطق المستهدفة في الحدود والمياه الدولية”.

وأشار المتحدث باسم المناورات، إلى الإشراف الاستخباري للجيش على الحدود باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وقال “سيتم في هذه المناورة استخدام جزء صغير فقط من إنجازات الجیش بخصوص استخدام المسيّرات”.

وأشار الأدميرال موسوي إلى أن الحفاظ على الجهوزية القتالية وتحسينها أمر حتمي بالنسبة للجيش والهدف من إجراء هذه المناورات على مدار العام هو التدريب العملي في ميدان القتال.

المصدر: مواقع